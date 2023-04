Fondi / Il mercato domenicale anticipato dal giorno di Pasqua a sabato 8 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fondi –È stato anticipato a sabato 8 aprile il tradizionale mercato domenicale che, questa settimana, sarebbe ricaduto nel giorno della Santa Pasqua. La struttura di via Mola di Santa Maria sarà aperta, come sempre, dalle ore 7:00 alle ore 14.00. Banchi aperti, negli stessi orari, anche nel piazzale antistante lo stadio comunale dove saranno presenti L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)–È statoil tradizionaleche, questa settimana, sarebbe ricaduto neldella Santa. La struttura di via Mola di Santa Maria sarà aperta, come sempre, dalle ore 7:00 alle ore 14.00. Banchi aperti, negli stessi orari, anche nel piazzale antistante lo stadio comunale dove saranno presenti L'articolo Temporeale Quotidiano.

