Fondazione di Comunità di Benevento, incontro per costituire il Comitato dei Donatori (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 6 aprile 2023, alle ore 16.00 presso la Sala Ciardiello, Polo didattico DEM, Università degli Studi del Sannio – via delle Puglie 82/84 Benevento – è convocato l’incontro dei Donatori della Fondazione di Comunità di Benevento per la composizione del Comitato dei Donatori. La Costituzione del Comitato dei Donatori, che si comporrà di 7 membri individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i Donatori, sarà preceduta da una discussione che coinvolgerà il CDA della Fondazione di Comunità e i 42 Donatori. Successivamente, tra il Comitato dei Donatori saranno individuati i due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 6 aprile 2023, alle ore 16.00 presso la Sala Ciardiello, Polo didattico DEM, Università degli Studi del Sannio – via delle Puglie 82/84– è convocato l’deidelladidiper la composizione deldei. La Costituzione deldei, che si comporrà di 7 membri individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i, sarà preceduta da una discussione che coinvolgerà il CDA delladie i 42. Successivamente, tra ildeisaranno individuati i due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ale_Locatelli_ : La Fondazione Piccola Opera Charitas a Giulianova è un punto di riferimento straordinario per il territorio. Ho inc… - MosaicoCEM : Al centro del progetto della fondazione, un piccolo quadrato blu. L'immagine occupa solo il 2,4% dello schermo e ra… - SelvaticiDebora : - millionaireit : Sostenibilità e innovazione ad alta quota Per fare impresa in montagna c’è bisogno di molto coraggio. Lo sa bene “F… - FComunitaMilano : ??Fondazione di Comunità Milano lancia il Bando “Costruiamo la #YouthBank Adda Martesana” per selezionare un ente es… -

Anziani non autosufficienti, come cambiano Rsa e servizi residenziali (05/04/2023) A tutto il mondo delle persone interessate, anziani, familiari, operatori, gestori, comunità ...della Diaconia Valdese e Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza Foto di Fondazione Don ... Al via la diciottesima edizione del Festival delle Scienze: Parisi e Fuksas tra gli ospiti ... Antonio Zoccoli, dal direttore del festiva, Vittorio Bo, da Daniele Pittèri di Fondazione Musica ... Il modo con il quale la comunità umana ha affrontato lo stress test, che non faceva distinzioni, dell'... Un nuovo turismo per le Valli del Verbano: prende il via il Piano di sviluppo integrato ... seguito dal sindaco di Luino, Enrico Bianchi: "Il grande impegno di Comunità Montana Valli del ...il pomeriggio sono stati anche esposti il progetto 'Andar per Valli " Bando Effetto Eco " Fondazione ... A tutto il mondo delle persone interessate, anziani, familiari, operatori, gestori,...della Diaconia Valdese e Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza Foto diDon ...... Antonio Zoccoli, dal direttore del festiva, Vittorio Bo, da Daniele Pittèri diMusica ... Il modo con il quale laumana ha affrontato lo stress test, che non faceva distinzioni, dell'...... seguito dal sindaco di Luino, Enrico Bianchi: "Il grande impegno diMontana Valli del ...il pomeriggio sono stati anche esposti il progetto 'Andar per Valli " Bando Effetto Eco "... Sei bandi dalla Fondazione Comunità Novarese onlus Quotidiano Piemontese