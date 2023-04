“Follia tagliare il Reddito con 100 miliardi di evasione. E serve il salario minimo”. Landini annuncia la mobilitazione con Cisl e Uil (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il taglio del Reddito di cittadinanza quando ci sono 100 miliardi di evasione, il no al salario minimo, le scelte prese senza confrontarsi con le organizzazioni dei lavoratori. Sono tre dei motivi che spingono il segretario della Cgil Maurizio Landini ad annunciare la mobilitazione unitaria con Cisl e Uil che prevede al momento una campagna di assemblee e tre manifestazioni: la prima a Bologna il 6 maggio e poi a Milano il 13 e a Napoli il 20. “Se ciò non sarà sufficiente, abbiamo intenzione di andare avanti perché è il momento di ottenere risultati” dice Landini in un’intervista ad Agorà su Rai3. “Non ci piacciono le scelte che finora ha fatto il governo – sottolinea il leader della Cgil – Vogliamo cambiare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il taglio deldi cittadinanza quando ci sono 100di, il no al, le scelte prese senza confrontarsi con le organizzazioni dei lavoratori. Sono tre dei motivi che spingono il segretario della Cgil Maurizioadre launitaria cone Uil che prevede al momento una campagna di assemblee e tre manifestazioni: la prima a Bologna il 6 maggio e poi a Milano il 13 e a Napoli il 20. “Se ciò non sarà sufficiente, abbiamo intenzione di andare avanti perché è il momento di ottenere risultati” dicein un’intervista ad Agorà su Rai3. “Non ci piacciono le scelte che finora ha fatto il governo – sottolinea il leader della Cgil – Vogliamo cambiare i ...

