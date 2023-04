Follia per sette clan: Prime Video sviluppa una serie dal romanzo di Philip K. Dick (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prime Video adatterà il romanzo di fantascienza Follia per sette clan: il progetto sarà prodotto da John Leguizamo Follia per sette clan sta per arrivare in televisione grazie all'adattamento di Prime Video. Il romanzo di fantascienza di Philip K. Dick diventerà una serie televisiva prodotta da John Leguizamo. Non è la prima volta che la piattaforma streaming porta sul piccolo schermo progetti basati sui libri dello scrittore statunitense. Variety, che per primo ha riportato la notizia, scrive che il nuovo progetto sarà sviluppato dagli Amazon Studios con Electric Shepherd Production. I produttori esecutivi sono Patrick ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023)adatterà ildi fantascienzaper: il progetto sarà prodotto da John Leguizamopersta per arrivare in televisione grazie all'adattamento di. Ildi fantascienza diK.diventerà unatelevisiva prodotta da John Leguizamo. Non è la prima volta che la piattaforma streaming porta sul piccolo schermo progetti basati sui libri dello scrittore statunitense. Variety, che per primo ha riportato la notizia, scrive che il nuovo progetto saràto dagli Amazon Studios con Electric Shepherd Production. I produttori esecutivi sono Patrick ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Today is the day! ?? Con lo speciale #Laura30 andiamo a vedere da vicino cosa ha combinato @LauraPausini per i 30 an… - RaiUno : New York, Madrid, Milano: 3 performance in 24 ore. Una vera follia per amore dei suoi fan. Per chi avrebbe voluto e… - borghi_claudio : Tutti parlano di PNRR ma io non ne ho ancora trovato UNO che mi dica che tasso paghiamo i prestiti di questa fregat… - enricoblanc : RT @giuliomeotti: Non è solo un murales. È la follia più che reale che devasta l'Occidente. Più che per l'uomo barbuto che allatta di Rimin… - StefanoDavagni : RT @giuliomeotti: Non è solo un murales. È la follia più che reale che devasta l'Occidente. Più che per l'uomo barbuto che allatta di Rimin… -