Follia in semifinale tra Feyenoord e Ajax | accendino lanciato dagli spalti ferisce in testa Klaessen Partita sospesa per alcuni minuti – I video

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelladi Coppa d’Olanda tra le acerrime rivaliè successo quasi di tutto. Il De Klassieker è storicamente uno dei match più accesi e lo scontro di mercoledì 5 aprile ne è stata una prova. Dopo pochi secondi dall’inizio della, l’arbitro ha dovuto interrompere il gioco a causa del denso fumo nero che si è alzato dalle tribune della squadra di casa, dove i tifosi avevano acceso numerosi fumogeni. Tadic ha poi portato in vantaggio i lancieri, recuperati nel finale di primo tempo dal gol di Gimenez. Al 51esimo, Davyè diventato protagonista dell’incontro, segnando il gol che avrebbe poi portato la sua squadraalla vittoria. Ma appena diecidopo il nuovo vantaggio,dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAVIDE8231460 : RT @La_Bianconera: Con un regalo da polli concediamo il pareggio nel 1° round della semifinale di #CoppaItalia. Gara contratta, che eravamo… - gioachino_asti : RT @La_Bianconera: Con un regalo da polli concediamo il pareggio nel 1° round della semifinale di #CoppaItalia. Gara contratta, che eravamo… - GPeppe34N : RT @La_Bianconera: Con un regalo da polli concediamo il pareggio nel 1° round della semifinale di #CoppaItalia. Gara contratta, che eravamo… - acafaro65 : RT @mirkonicolino: Un'#Inter 'in crisi' concede molto poco ad una #Juventus sulla carta maggiormente in salute. Ne viene fuori una brutta s… - gianmancho1 : RT @La_Bianconera: Con un regalo da polli concediamo il pareggio nel 1° round della semifinale di #CoppaItalia. Gara contratta, che eravamo… -

Nelladi Coppa d'Olanda tra le acerrime rivali Feyenoord e Ajax è successo quasi di tutto. Il De Klassieker è storicamente uno dei match più accesi e lo scontro di mercoledì 5 aprile ne è stata ...Dopo i brutti episodi di ieri sera nel match tra Juventus e Inter, valido per ladi andata di Coppa Italia, sempre più calciatori si stanno schierando dalla parte di ... ribadendo la...... specie dopo quanto successo al termine dellad'andata di Coppa Italia fra Juventus e ... In un post su Instagram il giocatore è stato molto netto a riguardo: " Il razzismo è una. ...

Follia in semifinale tra Feyenoord e Ajax: accendino lanciato dagli ... Open

È successo di tutto durante Feyenoord - Ajax, semifinale della KNVB Beker 2023 ... è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Coppa d'Olanda, follia durante Feyenoord - Ajax Dagli spalti è stato ...La semifinale di Coppa d'Olanda che Feyenoord e Ajax hanno giocato mercoledì sera al 'De Kuip' di Rotterdam è destinata a far discutere più per quanto accaduto sugli spalti che per il risultato al ...