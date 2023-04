Flussi 2022, oltre 252 mila domande: boom in Campania (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle 9 del 27 marzo – il click day del decreto Flussi 2022 – sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote previste dal provvedimento sono 82.705. Il maggior numero di istanze riguarda la Campania (109.716), seguita da Lazio (20.879) e Veneto (20.661). Le domande sono state tutte regolarmente acquisite, senza criticità, dalla piattaforma telematica del Viminale, informa il ministero. Si sta già procedendo a distribuire gradualmente, per ambito provinciale a ciascuno Sportello unico per l’immigrazione, le domande presentate dai datori, che hanno indicato il nominativo di ciascun lavoratore, nel rispetto delle nazioni di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle 9 del 27 marzo – il click day del decreto– sono252le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote previste dal provvedimento sono 82.705. Il maggior numero di istanze riguarda la(109.716), seguita da Lazio (20.879) e Veneto (20.661). Lesono state tutte regolarmente acquisite, senza criticità, dalla piattaforma telematica del Viminale, informa il ministero. Si sta già procedendo a distribuire gradualmente, per ambito provinciale a ciascuno Sportello unico per l’immigrazione, lepresentate dai datori, che hanno indicato il nominativo di ciascun lavoratore, nel rispetto delle nazioni di ...

