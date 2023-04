Fiumicino | Caroccia | “Vi spiego perché ho lasciato la maggioranza Montino”

(Di mercoledì 5 aprile 2023)– “Troppo a sinistra”. In un’intervista video rilasciata a ilfaroonline.it a margine dell’inaugurazione del suo nuovo comitato elettorale (leggi qui), Angelo, ex assessore ai Lavori Pubblici nella Giuntabis, spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare laper entrare nell’Udc. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

Claudio Cutolo, ex consigliere anche lui, come, uscito dalla maggioranza, è sceso in campo per la carica di primo cittadino con la lista civicalibera Cutolo sindaco. Sullo sfondo ......da solo alle prossime elezioni comunali di. La nostra coalizione è esattamente quella del 2013 e del 2018 Però, in questi 10 anni in cui è stato Assessore ai Lavori pubblici, a...Le parole dell'assessoreavrebbero avuto senso se, coerentemente con quanto dichiarato, avesse rassegnato le ... Ma abasta dargli un nome e un cognome. Bene hanno fatto il sindaco ...

Fiumicino, Caroccia sceglie l'Udc: appoggerà Baccini Il Faro online

Fiumicino Un vero e proprio terremoto politico ha scosso la città a poche settimane dalle elezioni. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia si è dimesso per passare con i "rivali" della destra, ...Poggio, D'Intino, Coronas, Costa, Severini e Baccini: "Salta la Commissione Trasparenza: la maggioranza gioca sporco per non dare risposte" ...