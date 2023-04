(Di mercoledì 5 aprile 2023)– Angeloinaugura il suo comitato elettorale in vista del voto del 14 e 15 maggio e svela il suo nuovo partito di appartenenza. L’ex assessore ai Lavori Pubblici, entrato in Azione la scorsa estate (leggi qui), dopo aver lasciato la Giunta Montino bis (leggi qui), rivela oggi l’ingresso nell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Udc). L’ufficializzazione alla presenza del segretario nazionale del, Lorenzo Cesa, e del candidato sindaco del centrodestra Mario. E sarà propriochesosterrà al voto di maggio. In aggiornamento… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

...da solo alle prossime elezioni comunali di. La nostra coalizione è esattamente quella del 2013 e del 2018 Però, in questi 10 anni in cui è stato Assessore ai Lavori pubblici, a...Le parole dell'assessoreavrebbero avuto senso se, coerentemente con quanto dichiarato, avesse rassegnato le ... Ma abasta dargli un nome e un cognome. Bene hanno fatto il sindaco ..."Le dimissioni di Angelosono un voltafaccia a 10 anni di buona amministrazione della città sotto la guida del ...e la consapevolezza di essere dalla parte giusta per il bene die dei ...

Fiumicino, Caroccia sceglie l'Udc: appoggerà Baccini Il Faro online

Fiumicino Un vero e proprio terremoto politico ha scosso la città a poche settimane dalle elezioni. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia si è dimesso per passare con i "rivali" della destra, ...Poggio, D'Intino, Coronas, Costa, Severini e Baccini: "Salta la Commissione Trasparenza: la maggioranza gioca sporco per non dare risposte" ...