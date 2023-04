Firenze Parco delle Cascine | il 15 aprile visite mediche gratuite per chi chi ha difficoltà economiche

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Una giornata die screening gratuiti per le persone ineconomica. Promuove la prevenzione il progetto “Io mi controllo”, promosso dal CoordinamentoMisericordie fiorentine, per garantire il diritto alla salute anche a chi non ha le risorse per fare controlli ed esami medici. L’iniziativa si svolgerà sabato 15dalle 10 alle 17 in Viale Lincoln al(non è necessaria la prenotazione). “Sappiamo che una diagnosi precoce è spesso la migliore cura per le malattie, per questo abbiamo promosso questo progetto con l’obiettivo di garantire controlli sanitari a una fascia di popolazione sempre più ampia, di divulgare la cultura della prevenzione e di dare informazioni in merito ...