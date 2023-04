Firenze, alunni di 6 anni scappano da scuola per andare a Roma. Avevano chiesto info per la stazione: “Vogliamo raggiungere la Capitale” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 3 aprile, due alunni di 6 anni che frequentavano la prima elementare di una scuola nella periferia di Firenze hanno deciso di fuggire per raggiungere Roma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 3 aprile, duedi 6che frequentavano la prima elementare di unanella periferia dihanno deciso di fuggire per. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ICCastellodiS : Siamo sul treno di ritorno da un viaggio d’istruzione molto particolare e molto musicale. Meta: città di Firenze e… - MaryArtemisia : RT @ImolaOggi: La scuola diventa moschea Firenze, Ramadan: preside concede aula per pregare agli alunni musulmani (A Natale, invece, preten… - Riccard76454869 : RT @ImolaOggi: La scuola diventa moschea Firenze, Ramadan: preside concede aula per pregare agli alunni musulmani (A Natale, invece, preten… - galliandrea99 : RT @ImolaOggi: La scuola diventa moschea Firenze, Ramadan: preside concede aula per pregare agli alunni musulmani (A Natale, invece, preten… - luca197745 : Ormai da quando è uscita allo scoperto la preside di Firenze, si sentono i padroni della scuola, io direi agli alu… -