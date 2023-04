Firenze, alta tensione dopo l’aggressione al liceo Michelangiolo: sorella di uno degli indagati cambia scuola dopo gli attacchi dei compagni (Di mercoledì 5 aprile 2023) dopo l’aggressione avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, la sorella di uno dei militanti di Azione studentesca ha cambiato scuola. Il ragazzino, membro del movimento di estrema destra, è tra i sei indagati per lesioni e percosse aggravate da futili motivi. Sua sorella ha trovato il loro cognome su una porta dell’istituto Michelangiolo, da lei frequentato fino al mese scorso: era stato segnato con un pennarello rosso, e accanto c’era una minaccia. «Occhio!»: questo il messaggio, accompagnato da una stella e da una falce e martello, anch’esse rosse. Sulla stessa porta c’è un altro disegno, una saetta nera che rompe un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023)avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti deldi, ladi uno dei militanti di Azione studentesca hato. Il ragazzino, membro del movimento di estrema destra, è tra i seiper lesioni e percosse aggravate da futili motivi. Suaha trovato il loro cognome su una porta dell’istituto, da lei frequentato fino al mese scorso: era stato segnato con un pennarello rosso, e accanto c’era una minaccia. «Occhio!»: questo il messaggio, accompagnato da una stella e da una falce e martello, anch’esse rosse. Sulla stessa porta c’è un altro disegno, una saetta nera che rompe un ...

