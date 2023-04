Fiorentina vince a Cremona (0-2). Gol di Cabral e Nico. Finale vicinissima. Pagelle (Di mercoledì 5 aprile 2023) E' a un passo dal primo traguardo della sua carriera, vincenzo Italiano: la sua Fiorentina domina e vince a Cremona, la semiFinale di andata. E spiana la strada per la Finale. Che a questo punto non può proprio mancare. Sblocca Cabral, nel primo tempo, con una magistrale girata di testa in rete su pennellata di Biraghi. Raddoppio nella ripresa di Gonzalez su rigore battuto con lo scavetto Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 aprile 2023) E' a un passo dal primo traguardo della sua carriera,nzo Italiano: la suadomina e, la semidi andata. E spiana la strada per la. Che a questo punto non può proprio mancare. Sblocca, nel primo tempo, con una magistrale girata di testa in rete su pennellata di Biraghi. Raddoppio nella ripresa di Gonzalez su rigore battuto con lo scavetto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la seconda volta nella sua storia la #Fiorentina vince 9 partite consecutive: era capitato solo nel 1959-60, allenatore Luis Carniglia. - ciacciaebraca : @424BasilStreet Eh però la capisco, deve essere dura stasera. Vince la Fiorentina e indagano Friedkin. Si faccia forza - surfasport : ???? #COPPAITALIA: LA FIORENTINA VINCE L’ANDATA ?? #Cremonese vs #Fiorentina - 0 a 2 ?? Vittoria pesante della… - Purple_djent : RT @gippu1: Per la seconda volta nella sua storia la #Fiorentina vince 9 partite consecutive: era capitato solo nel 1959-60, allenatore Lui… - Andreacartman : RT @999Fiorentina: CON LA SIGARETTA IN BOCCA ?? La Fiorentina vince 2-0 in casa della Cremonese e si avvicina alla finale di Coppa Italia.… -