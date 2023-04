Fiorentina, Palazzo Vecchio precisa: “Se i 55 milioni del Pnrr non andranno sul Franchi saranno persi” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli assessori comunali Benedetta Albanese (casa) e Cosimo Guccioni (sport) precisano che "se non vanno sullo stadio Franchi, i 55 milioni del Piano Urbanistico Integrato andranno persi perché non si possono mettere su nessun altro progetto della città" Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli assessori comunali Benedetta Albanese (casa) e Cosimo Guccioni (sport)no che "se non vanno sullo stadio, i 55del Piano Urbanistico Integratoperché non si possono mettere su nessun altro progetto della città"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOSCONIGERM : Empoli-Roma 87’ Roma-Lecce 22’ Verona-Roma 36’ Roma-Fiorentina 24’ Roma-Sampdoria 52’ Il vento del Nord Lotito se… - CorriereToscano : Il sindaco chiede intervento ministro Interno per Fiorentina - Lech Poznan. Piantedosi a Palazzo Vecchio per Premio… - MarcoCiapoi : RT @destinationflo: Da #PalazzoVecchio alla Badia Fiorentina, dal Bargello a Piazza della #Signoria, ti portiamo a scoprire i luoghi freque… - lolloviola10 : RT @Fiorentinanews: ESCLUSIVA - Via libera alla demolizione delle curve, il Franchi ora può farlo #Commisso: 'Un soggetto privato per tutel… - Fiorentinanews : ESCLUSIVA - Via libera alla demolizione delle curve, il Franchi ora può farlo #Commisso: 'Un soggetto privato per t… -