Fiorentina | obiettivo Coppa Italia | ecco quando i viola hanno vinto l’ultimo trofeo

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladi Vincenzono si appresta a scendere in campo per la semifinale di andata dia Cremona contro la Cremonese. Proprio lanazionale rappresentatitolodai, ma i toscani non sono solo in lotta per questa, visto che fra una settimana sarà in campo per i quarti L'articolo proviene da Calcio e Finanza.