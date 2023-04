Fiorentina, Milenkovic out con la Cremonese: svelato il motivo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nikola Milenkovic non prenderà parte alla gara di stasera tra Cremonese e Fiorentina: il motivo del forfait del serbo Nikola Milenkovic non farà parte dei convocati della Fiorentina per il match di questa sera contro la Cremonese, valido per le semifinali di Coppa Italia. Come riferito da FirenzeViola, il serbo è infatti stato messo ko dalla febbre, con Italiano che ha preferito non fargli affrontare questa trasferta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nikolanon prenderà parte alla gara di stasera tra: ildel forfait del serbo Nikolanon farà parte dei convocati dellaper il match di questa sera contro la, valido per le semifinali di Coppa Italia. Come riferito da FirenzeViola, il serbo è infatti stato messo ko dalla febbre, con Italiano che ha preferito non fargli affrontare questa trasferta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaZone : Niente da fare per #Milenkovic. Il giocatore della #Fiorentina non recupera e sarà out per la partita di stasera.… - sportface2016 : #Milenkovic alle prese con la febbre: non ci sarà in #CremoneseFiorentina, semifinale di andata della… - Tutto_CalcioNew : ?? #Fiorentina, #Milenkovic ancora con la febbre: salterà la #Cremonese #tuttocalcionews #calcio - DiMarzio : #CoppaItalia | Forfait per nella #Fiorentina in vista della semifinale contro la #Cremonese - Fiorentinanews : #Milenkovic non ce la fa per Cremona e resta a Firenze. Ecco chi manderà in campo Italiano al suo posto #Fiorentina -