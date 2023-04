Fiorentina | Italiano | “E’ solo il primo round | ma vogliamo continuare a sognare”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il tecnico della,Vincenzo, ha commentato la vittoria sulla Cremonese di questa sera. “Questo èil, ma ci teniamo questo doppio vantaggio in vista del ritorno. L’abbiamo vinta meritatamente!”. E sul momento negativo viola ha affermato: “Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, ma non nelle altre competizioni. Adesso penso che ci stiamo riprendendo, i ragazzi hanno avuto uno step mentale, hanno svoltato, e si vede. Non bisogna mollare o abbassare la guardia, maper questa strada perché ci aspettano tante altre partite”. Poi ha continuato: “La fiducia è fondamentale, il nostro problema riguardava solamente l’aspetto mentale. Era importante tornare a far punti per giocare anche con più leggerezza. La società ci è sempre stata vicina, ...

Il risultato non cambia più e gli uomini diottengono un risultato molto importante in vista del ritorno. Il tabellino di Cremonese -0 - 2 20' Cabral, 75' Nico Gonzalez (rig.) ......6.5. Arbitro: Mariani di Aprilia 6. Note: serata serena, campo in buone condizioni. Espulsi: Aiwu (rosso diretto) Ammoniti: Martinez Quarta. Angoli: 1 - 4. Recupero: 3', 4'. La...(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (... Allenatore :. Arbitro : Sig. Mariani. Espulso : 30' st Aiwu (C). Ammoniti : Martinez ...

solo sullo 0-1 Per la squadra di Italiano è la seconda opzione per puntare all’Europa League. I padroni di casa sono ad un passo dalla Serie B, ma in coppa hanno eliminato Napoli e Roma in partita ...(ANSA) - CREMONA, 05 APR - Fiorentina batte Cremonese 2-0 (1-0) nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Allo Zini, gli uomini di Italiano si impongono per 0-2 grazie alle reti di Cabral nel primo ...