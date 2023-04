Fiorentina con un piede e mezzo in finale, Cremonese battuta (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Fiorentina vince in trasferta la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia con il risultato di 2-0 contro la Cremonese. Arthur Cabral e Nico Gonzalez firmano il successo viola che vale quasi la finale. finale – La finale è ormai quasi una formalità per la formazione di Vincenzo Italiano. La Fiorentina vince con il risultato di 2-0 la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia in trasferta contro la Cremonese. Non c’è mai storia allo stadio Giovanni Zini: la squadra casalinga trova solamente due ghiotte occasioni sprecate prima da Frank Tsadjout poi da Cristian Buonaiuto. La Viola merita il successo e si ferma a due gol, non concretizzando le numerosi chance create nel corso del match. La prima rete la segna Arthur Cabral su ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lavince in trasferta la gara d’andata della semidi Coppa Italia con il risultato di 2-0 contro la. Arthur Cabral e Nico Gonzalez firmano il successo viola che vale quasi la– Laè ormai quasi una formalità per la formazione di Vincenzo Italiano. Lavince con il risultato di 2-0 la gara d’andata della semidi Coppa Italia in trasferta contro la. Non c’è mai storia allo stadio Giovanni Zini: la squadra casalinga trova solamente due ghiotte occasioni sprecate prima da Frank Tsadjout poi da Cristian Buonaiuto. La Viola merita il successo e si ferma a due gol, non concretizzando le numerosi chance create nel corso del match. La prima rete la segna Arthur Cabral su ...

