Finto postino tenta di truffare 2 anziani Arrestato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I carabinieri di Statte hannoun 20enne della provincia di Napoli, presunto responsabile di una truffa aggravata nei confronti di una coppia didi un comune della provincia di Taranto. Un presunto complice dell’avrebbe chiamato al telefono di casa dei pensionati, fingendosi il nipote, invitando uno di loro a recarsi urgentemente presso il locale ufficio postale, per effettuare dei pagamenti urgenti. Immediatamente dopo la conversazione, uno dei due, preoccupato di ciò, si sarebbe recato alle poste. Nel frattempo, il giovane, qualificandosi come dipendente di Poste Italiane, avrebbe raggiunto l’abitazione dei pensionati, dove si sarebbe fatto consegnare la somma di 5000 euro dalla moglie dell’anziano, rimasta in casa, venendo poi, una volta ricevuta la somma, fermato dai ...