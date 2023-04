Finlandia | Sanna Marin lascia la presidenza dei socialdemocratici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anche la Finlandia volta pagina, con la sconfitta di socialisti e sinistre e la vittoria del centrodestra e del Fin… - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - davcarretta : La cosa più divertente sulla Finlandia sono quelli del “Europa dacci i soldi” che festeggiano la sconfitta di Sanna… - europolitiche : In #Finlandia alle elezioni politiche prevalgono le destre moderate e sovraniste sui socialdemocratici di… - rosaroccaforte : RT @EvolinoCheese: Come tutti questi figuranti del WEF, ha avuto il suo breve momento di gloria e viene rottamata per fingere un cambiament… -

Abbonati per leggere anche Leggi ancheMarin getta la spugna: "Non mi ricandido alla guida dei socialdemocratici, volto pagina" Iran, arrestate e costrette a pentirsi le ragazze del ...Dopo la sconfitta elettorale del 2 aprile, la premier finlandese uscente,Marin, ha annunciato che lascerà a settembre la presidenza del partito socialdemocratico finlandese (Sdp). Marin ne ha parlato in conferenza stampa, spiegando che ci sono molte ragioni per la ...La premier finlandese uscenteMarin ha annunciato che si dimettera' a settembre da leader del partito socialdemocratico didopo la sconfitta elettorale alle elezioni del 2 aprile. La leader, 37 anni, "e' giunta ...

Finlandia, Sanna Marin lascia la guida dei socialdemocratici RaiNews

Sebbene il suo partito sia riuscito a conquistare tre seggi in più rispetto alle elezioni del 2019, Sanna Marin non può essere soddisfatta del risultato delle elezioni in Finlandia. I ...Roma, 5 apr. (askanews) - Dopo la sconfitta elettorale del 2 aprile, la premier finlandese uscente, Sanna Marin, ha annunciato che lascerà a settembre la presidenza del partito socialdemocratico ...