Finlandia | Sanna Marin lascia la guida dei socialdemocratici

La prima ministra finlandese uscente Sanna Marin si dimetterà dalla carica di leader del partito socialdemocratico. Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza stampa indetta dopo il risultato delle ...(ANSA-AFP) - HELSINKI, 05 APR - La premier finlandese uscente Sanna Marin ha annunciato che si dimetterà a settembre da leader del partito socialdemocratico di Finlandia dopo la sconfitta elettorale ...