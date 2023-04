Finlandia? Non solo: ecco l'Europa che gira le spalle ai partiti di sinistra (Di mercoledì 5 aprile 2023) Manca ancora un anno abbondante alle prossime elezioni europee (maggio 2024) e se la tendenza rimane quella indicata dalle ultime tornate elettorali ne vedremo delle belle: il giochino dello “spitzenkandidat” retto da popolari e socialisti rischia di rimanere senza maggioranza e l'unico governo possibile, ovvero l'unico presidente della Commissione possibile, dovrà per forza essere un popolare appoggiato dagli attuali reietti dell'Europarlamento, quelli della destra.In Finlandia, ultima della lunga lista, ha vinto il Partito di Coalizione Nazionale del conservatore Petteri Orpo, con solo qualche seggio in più dei “Veri Finlandesi” di Riikka Purra, etichettati nel modo più vario, da ultradestra a nazional-populisti, e comunque euroscettici. La premier in carica, la diva socialdemocratica Sanna Marin, ne esce malconcia, sebbene ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Manca ancora un anno abbondante alle prossime elezioni europee (maggio 2024) e se la tendenza rimane quella indicata dalle ultime tornate elettorali ne vedremo delle belle: il giochino dello “spitzenkandidat” retto da popolari e socialisti rischia di rimanere senza maggioranza e l'unico governo possibile, ovvero l'unico presidente della Commissione possibile, dovrà per forza essere un popolare appoggiato dagli attuali reietti dell'rlamento, quelli della destra.In, ultima della lunga lista, ha vinto il Partito di Coalizione Nazionale del conservatore Petteri Orpo, conqualche seggio in più dei “Veri Finlandesi” di Riikka Purra, etichettati nel modo più vario, da ultradestra a nazional-populisti, e comunque euroscettici. La premier in carica, la diva socialdemocratica Sanna Marin, ne esce malconcia, sebbene ...

