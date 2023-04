Finlandia | la premier uscente Sanna Marin si dimette da leader dei socialdemocratici e non si ricandiderà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “È il momento di fare spazio a un nuovoe a nuove forze. È ora di fare un passo indietro dalla prima fila insieme agli altri. Ho deciso di non candidarmi allaship SDP alla convention di settembre del partito a Jyväskylä. Non è stata una decisione facile, ma credo sia quella giusta”. Con un post su Instagram laha annunciato le dimissioni dadeifinlandesi, dove ha precisato di non ricandidarsi per un altro mandato. La decisione arriva a seguito della sconfitta elettorale alle elezioni del 2 aprile, che hanno visto la vittoria dei conservatori. Al termine di uno spoglio caratterizzato da un prolungato testa a testa, ildella Coalizione nazionale Petteri Orpo ha ...