Fine corsa per il Samsung Galaxy S10 e A50, stop aggiornamenti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Purtroppo i proprietari dei Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy A50 devono affrontare una triste verità in queste ore. I loro dispositivi, magari ancora perfettamente funzionanti e lontani dalla pensione, non riceveranno più nuovi aggiornamenti software: per questi ultimi, si intendono le patch di sicurezza con le quali sono stati supportati almeno fino a questo momento, in mancanza di update maggiori. Entrambi i telefoni sono stati lanciati 4 anni fa. L’interruzione del supporto software è stata notata dagli esperti del sito GalaxyClub, esaminando i dettagli della patch di sicurezza di aprile 2023, notando proprio la mancata presenta dei device menzionati. Per essere ancora più precisi, gli esemplari per i quali non ci saranno più aggiornamenti saranno i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Purtroppo i proprietari deiS10 eA50 devono affrontare una triste verità in queste ore. I loro dispositivi, magari ancora perfettamente funzionanti e lontani dalla pensione, non riceveranno più nuovisoftware: per questi ultimi, si intendono le patch di sicurezza con le quali sono stati supportati almeno fino a questo momento, in mancanza di update maggiori. Entrambi i telefoni sono stati lanciati 4 anni fa. L’interruzione del supporto software è stata notata dagli esperti del sitoClub, esaminando i dettagli della patch di sicurezza di aprile 2023, notando proprio la mancata presenta dei device menzionati. Per essere ancora più precisi, gli esemplari per i quali non ci saranno piùsaranno i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #31marzo l’incriminazione di Donald #Trump è il fine corsa per ex presidente assediato da guai giudiziari ed econom… - infoiteconomia : Istat, la corsa dell'inflazione 'brucia' il potere di acquisto delle famiglie: -3,7% a fine 2022 - Roberto0366 : @bordoni_russia Pace vantaggiosa per l'occidente leggasi fare ciò che gli isterici USA a fine corsa vorrebbero ? De… - sportli26181512 : NBA, Doc Rivers lancia la candidatura di Embiid: 'La corsa per l'MVP è finita': A cinque giorni dalla fine della re… - tuskatore : L'unico obiettivo: avere un vantaggio sugli altri, che sia morale, economico o sul campo, quando in realtà alla fin… -