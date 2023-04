Figlio del boss Di Lauro arrestato per minacce alla moglie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Figlio del boss Di Lauro arrestato: avrebbe minacciato la moglie con del liquido incendiario. L’avrebbe anche aggredita fisicamente Figlio del boss Di Lauro. Ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in manette per effetto della misura cautelare Salvatore Di Lauro classe 1988, Figlio di Paolo Di Lauro detto “Ciruzzo ‘o Milionario”. Gli inquirenti ritendono l’indagato “gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate”. Avrebbe maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia attraverso ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)delDi: avrebbe minacciato lacon del liquido incendiario. L’avrebbe anche aggredita fisicamentedelDi. Ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in manette per effetto della misura cautelare Salvatore Diclasse 1988,di Paolo Didetto “Ciruzzo ‘o Milionario”. Gli inquirenti ritendono l’indagato “gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate”. Avrebbe maltrattato laanche in presenza dei figli minori della coppia attraverso ...

