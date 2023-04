Figlio boss Di Lauro arrestato per maltrattamenti alla moglie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Salvatore Di Lauro, Figlio del capoclan Paolo Di Lauro, quest'ultimo detenuto al 41bis, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Salvatore Didel capoclan Paolo Di, quest'ultimo detenuto al 41bis, è statoPolizia con l'accusa diin famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ...

