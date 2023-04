Fiat 500 elettrica in prova gratuita per 7 giorni ad aprile

(Di mercoledì 5 aprile 2023)500inper una settimana in Italia per il mese di. È operativa l'iniziativa del Marchio , in collaborazione con la rete delle concessionarie, che permetterà di ...

elettrica in prova gratuita per una settimana in Italia per il mese di aprile. È operativa l'iniziativa del Marchio , in collaborazione con la rete delle concessionarie, che permetterà di ...La top ten prosegue con Volkswagen T - Roc, Opel Corsa, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster,, Volkswagen Golf e Skoda Octavia. Il mercato italiano a marzo Nel frattempo, in Italia, i dati di ...Tesla Model Y (1.697) Tesla Model 3 (1.123) smart fortwo (554)e (452) Dacia Spring

Una Fiat 500 elettrica trasformata con cassonetto La Gazzetta dello Sport

Fiat Nuova 500: Fiat offre ai clienti la possibilità di provare per 7 giorni la 500 elettrica. L'iniziativa partita in aprile e organizzata da Fiat in collaborazione con la rete delle concessionarie ...