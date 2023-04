(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Ladi. E' un leone. Io non l'ho mai votato. La suaè quella del. E quando c'è il leader è molto mobile nelle sue posizioni, non c'è una linea politica ma quello che gli passa per la testa. Anche Meloni è partita col blocco navale ed ora... Il problema delnon è che c'è un leader forte ma che non è ancorato a una linea politica. In questoè stato il precursore". Così Carloa Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. "Tanto che conc'è stata una mescolanza tra affari privati e quelli del Paese. Questo è uno dei guai del".

Mi risulta invece che sia stato il leader del Terzo Poloa fare dichiarazioni a suo favore. ... Con Schlein, il dibattito sembra aver preso una taleda far passare come scontata l'...... a bassacarbonica'. A loro volta, i deputati del partito di Matteo Renzi e Carlohanno votato la risoluzione del centrodestra, esclusi tre punti in materia di concorrenza e ...... almeno fra quelli importanti, recante la sua. L'esempio della riforma fiscale non ha ... Quanto all'alleanza- Renzi (durerà Non durerà E +Europa), non ne vuol sapere di confondersi ...

Fi: Calenda, 'impronta Berlusconi è leaderismo, sua storia irripetibile' Il Tirreno

Il testo impegna il governo "a proseguire nel programma di sostegno politico, militare e finanziario" all'Ucraina ...