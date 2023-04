Feyenoord-Roma, vietata la trasferta ai tifosi giallorossi. Il club olandese: “Nessun tifoso italiano a Rotterdam” (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione della gara d’andata dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord, in programma il 13 aprile, i tifosi giallorossi non potranno essere presenti allo stadio di Rotterdam. A comunicarlo è proprio la società sul sito ufficiale del club, spiegando che “in seguito alla decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord dal match di ritorno a Roma, la Uefa ha imposto al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi giallorossi per la gara d’andata”. La nota del club prosegue: “Negli ultimi tempi ci sono state frequenti consultazioni con l’AS Roma e la UEFA per discutere le diverse opzioni per i quarti di finale di Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione della gara d’andata dei quarti di Europa League tra, in programma il 13 aprile, inon potranno essere presenti allo stadio di. A comunicarlo è proprio la società sul sito ufficiale del, spiegando che “in seguito alla decisione delle autorità italiane di escludere ideldal match di ritorno a, la Uefa ha imposto aldi non vendere i biglietti aiper la gara d’andata”. La nota delprosegue: “Negli ultimi tempi ci sono state frequenti consultazioni con l’ASe la UEFA per discutere le diverse opzioni per i quarti di finale di Europa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaFeyenoord, il capo della polizia: 'Collaboriamo con le autorità olandesi' - forzaroma : #RomaFeyenoord, Giannini (capo Polizia): 'Collaboreremo con le autorità olandesi' #ASRoma - romanewseu : Il capo della Polizia Giannini: 'No biglietti a tifosi #Feyenoord, ma c'è possibilità di spostarsi liberamente'… - VoceGiallorossa : Roma-Feyenoord senza tifosi in trasferta: autorità all'opera per evitare nuovi 'casi Eintracht' #ASRoma… - smrain_54 : @OfficialASRoma è possibile mettere in vendita per i romanisti il settore ospiti per ROMA-FEYENOORD ? -