Feyenoord-Ajax interrotta | momenti di follia allo stadio De Kuip | VIDEO

(Di mercoledì 5 aprile 2023)di grande tensione durante, sfida valida per la semifinale di KNVB Beker olandese.già ad inizio partita, quando è scoppiato l’inferno. I tifosi delhanno fatto esplodere i fuochi d’artificio e losi è riempito di fumo nerissimo. L’arbitro è stato costretto a sospendere la partita e i calciatori sono rimasti in campo, costretti a respirare sostanze tossiche. La partita è poi ripresa ed il primo gol è stato realizzato da Tadic. Pareggio delcon Gimenez, poi il nuovo vantaggio di Klaassen. Al 61? lancio di oggetti, un oggetto contundente lanciato dagli spalti ha ferito Davy Klaessen e il calciatore ha lasciato il campo sanguinante. Poi una rissa tra calciatori. Schandalig: de wedstrijd tussen ...

Attimi di tensione allo stadio De Kuip quando, a pochi minuti dall'inizio della partita, i tifosi delhanno accesso diversi fumogeni per caricare la squadra in vista del match contro l'valido per le semifinali di Coppa d'Olanda . Il fumo però ha però invaso anche il terreno di gioco ...

LIVE: Feyenoord - Ajax wordt hervat, Klaassen keert ook terug op het veld Door Voetbalprimeur, wednesday 2023-04-05 22:05:04 Voor de tweede keer in achttien dagen treffen Feyenoord en Ajax elkaar, dit ...Dit is het livetopic voor de halve finale tussen Feyenoord en Ajax in de TOTO KNVB Beker. Beide ploegen treffen elkaar om 20.00 uur in de Rotterdamse Kuip. De wedstrijd is live te zien via het open ...