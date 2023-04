Feyenoord - Ajax | incidenti in campo e partita sospesa | è caos prima della Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Caos #Feyenoord: partita contro l'#Ajax sospesa per il lancio di oggetti da parte dei tifosi, giocatori colpiti… - Rompipallone_ : Nel frattempo in #FeyenoordAjax #feyenoord #Ajax - gp4l4 : RT @sportface2016: +++Caos #Feyenoord: partita contro l'#Ajax sospesa per il lancio di oggetti da parte dei tifosi, giocatori colpiti e san… - Riccc89 : RT @CB_Ignoranza: I sereni e assolutamente non violenti tifosi del Feyenoord. #Feyenoord #Ajax - NapoletanoFier1 : RT @anperillo: Il tifo ?? violento non ha confini. Nel video il nazionale olandese dell’#Ajax #Klaassen sanguinante per un oggetto lanciato… -

ROTTERDAM (Olanda) - Succede di tutto durante la semifinale di Coppa d'Olanda tra il, eurorivale della Roma, e l'. Sul punteggio di 2 - 1 per i lancieri, il centrocampista ospite Klaassen viene colpito alla testa da un accendino lanciato dagli spalti, che gli provoca ...Attimi di tensione allo stadio De Kuip quando, a pochi minuti dall'inizio della partita, i tifosi delhanno accesso diversi fumogeni per caricare la squadra in vista del match contro l'valido per le semifinali di Coppa d'Olanda . Il fumo però ha però invaso anche il terreno di gioco ...Ha dell'incredibile quello che è successo durante la sfida valida per la semifinale di Coppa d'Olanda 2023 tra. La partita è stata interrotta nel secondo tempo sul 2 - 1 a favore degli ospiti dopo che i tifosi della squadra di casa hanno iniziato a lanciare oggetti in campo colpendo dei ...

Feyenoord-Ajax, sospesa la semifinale di Coppa d'Olanda: il motivo. VIDEO! Voce Giallo Rossa

De halve finale van de KNVB-beker in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax heeft lange tijd stilgelegen, nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen door een voorwerp dat uit het publiek ...De halve finale van de KNVB-beker in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax heeft lange tijd stilgelegen, nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen door een voorwerp dat uit het publiek ...