Feyenoord-Ajax, follia dei tifosi: Klaassen colpito alla testa (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sera non è andata in scena solo la semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter ma anche quella di Coppa d'Olanda fra Feyenoord e Ajax. Entrambe le partite sono state caratterizzate da episodi controversi. Da una parte i cori razzisti nei confronti di Lukaku e dall'altra il lancio di una monetina che ha portato all'infortunio di Davy Klassen. Feyenoord Ajax Coppa d'Olanda Il centrocampista trentenne infatti è stato raggiunto da una monetina proveniente dagli spalti che gli ha provocato una vistosa ferita alla testa. L'arbitro è stato costretto a sospendere la partita, poi ripresa quaranta minuti più tardi e conclusasi con la vittoria dell'Ajax. Feyernoord Ajax "interupted" again. Klaasen hit on the head. No away fans at these games for a few ...

