Feyenoord-Ajax, follia dei tifosi: Klaasen colpito alla testa (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sera non è andata in scena solo la semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter ma anche quella di Coppa d'Olanda fra Feyenoord e Ajax. Entrambe le partite sono state caratterizzate da episodi controversi. Da una parte i cori razzisti nei confronti di Lukaku e dall'altra il lancio di una monetina che ha portato all'infortunio di Davy Klassen. Il centrocampista trentenne infatti è stato raggiunto da una monetina proveniente dagli spalti che gli ha provocato una vistosa ferita alla testa. Feyernoord Ajax "interupted" again. Klaasen hit on the head. No away fans at these games for a few years now pic.twitter.com/L8r3g8c7NR— Dodge (@seidodge) April 5, 2023 Feyenoord Ajax Coppa d'OlandaL'arbitro è stato costretto a sospendere la partita, poi ripresa ...

