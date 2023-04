Festival Spoleto: Rai per Sostenibilità con cast ‘Mare fuori’ (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Festival nel Festival. Rai Per la Sostenibilità-Esg torna con i suoi progetti di punta al Festival dei Due Mondi di Spoleto 2023, su invito della direttrice artistica Monique Veaute, nel solco dell’esperienza inaugurata due anni fa da Rai Per il Sociale e proseguita lo scorso anno dalla nuova direzione. Si parte l’ 1 luglio, con il progetto ‘La cultura rompe le sbarre’, che sostiene l’attività teatrale realizzata negli Istituti penitenziari, evidenziando anche l’importante ruolo svolto dalla Rai nel raccontare questo difficile contesto sociale, non solo attraverso l’informazione, ma anche mediante la fiction. La giornata unisce così queste due dimensioni nell’incontro in carcere del cast di ‘Mare fuori’ con i detenuti della ‘Compagnia teatrale #SIne ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unnel. Rai Per la-Esg torna con i suoi progetti di punta aldei Due Mondi di2023, su invito della direttrice artistica Monique Veaute, nel solco dell’esperienza inaugurata due anni fa da Rai Per il Sociale e proseguita lo scorso anno dalla nuova direzione. Si parte l’ 1 luglio, con il progetto ‘La cultura rompe le sbarre’, che sostiene l’attività teatrale realizzata negli Istituti penitenziari, evidenziando anche l’importante ruolo svolto dalla Rai nel raccontare questo difficile contesto sociale, non solo attraverso l’informazione, ma anche mediante la fiction. La giornata unisce così queste due dimensioni nell’incontro in carcere deldicon i detenuti della ‘Compagnia teatrale #SIne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DueMondiNews : ??Presentato il programma del 66° Festival dei Due Mondi di Spoleto ??Dal 23 giugno al 9 luglio. Il manifesto uffic… - ElisaC79670625 : RT @Umbria24: Festival di Spoleto, Debussy per l’opera e Mahler per il gran finale. Arrivano Letitia Casta, Luca Marinelli e Silvio Orlando… - TgrRaiUmbria : Presentata al @MiC_Italia la 66esima edizione del @FestivalSpoleto. Dal 23 giugno al 9 luglio in cartellone 60 spet… - EnfantProdige : Luca Marinelli debutterà come regista al Festival di Spoleto con Una relazione per un’accademia di Kafka… - TycheluvDTmisou : RT @Umbria24: Festival di Spoleto, Debussy per l’opera e Mahler per il gran finale. Arrivano Letitia Casta, Luca Marinelli e Silvio Orlando… -