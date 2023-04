Festa Scudetto, De Laurentiis e Manfredi insieme: succederà domani in Prefettura (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nonostante la sconfitta interna maturata domenica sera contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti resta saldamente al primo posto a +16 dalla Lazio. Classifica più che rassicurante che permette ai tifosi partenopei di proiettarsi già a quella che sarà la Festa per la conquista del tricolore, da come si può notare anche per le strade della città. Proprio in merito all’evento tanto atteso in città, l’edizione odierna de Il Mattino anticipa che nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro in Prefettura in cui presenzieranno anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Aurelio De Laurentiis, presidente della società sportiva calcio Napoli. De LaurentiisFesta Scudetto a numero chiuso Tra i temi principali ci sarà sicuramente quello in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nonostante la sconfitta interna maturata domenica sera contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti resta saldamente al primo posto a +16 dalla Lazio. Classifica più che rassicurante che permette ai tifosi partenopei di proiettarsi già a quella che sarà laper la conquista del tricolore, da come si può notare anche per le strade della città. Proprio in merito all’evento tanto atteso in città, l’edizione odierna de Il Mattino anticipa che nella giornata dici sarà un nuovo incontro inin cui presenzieranno anche Gaetano, sindaco di Napoli e Aurelio De, presidente della società sportiva calcio Napoli. Dea numero chiuso Tra i temi principali ci sarà sicuramente quello in ...

