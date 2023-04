Fendi, colpo grosso nel centro di Roma: rubate borse per 100mila euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) colpo grosso nel negozio Fendi di via del Corso, a Roma dove la notte scorsa i ladri hanno forzato la porta di ingresso su via Tomacelli portando via borse per 100mila euro. A chiamare la polizia è stato un dipendente questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che all’interno del negozio hanno trovato un cacciavite e uno scalpello. Sul furto indaga la polizia che già sta visionando le telecamere del negozio e della zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023)nel negoziodi via del Corso, adove la notte scorsa i ladri hanno forzato la porta di ingresso su via Tomacelli portando viaper. A chiamare la polizia è stato un dipendente questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che all’interno del negozio hanno trovato un cacciavite e uno scalpello. Sul furto indaga la polizia che già sta visionando le telecamere del negozio e della zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Fendi, maxi - furto nel negozio di via del Corso: rubate borse per 100mila euro
Colpo grosso nello storico negozio Fendi di via del Corso, al centro di Roma. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 100mila euro in borse. Ad accorgersi del maxi - furto, ...

Colpo grosso da Fendi: rubate borse per 220 mila euro
Colpo grosso da Fendi nel cuore del centro storico di Roma. Mercoledì una banda di rapinatori specializzati ha fatto una incursione nel punto vendita della casa di alta moda in largo Goldoni.

Maxi furto in boutique Fendi a Roma,via borse per 100mila euro
(ANSA) - ROMA, 05 APR - Maxi furto nella storica boutique Fendi a Roma, nella zona di via del Corso. Una banda ha portato via borse per un valore di circa 100 mila euro.