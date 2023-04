Federica Zarabara è stata trovata morta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federica Zarabara, la donna di 45 anni scomparsa nella zona di Imponzo di Tolmezzo... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di, la donna di 45 anni scomparsa nella zona di Imponzo di Tolmezzo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilcjanpete1 : RT @Th3P3ck: 45 anni. Va a passeggiare e non fa più ritorno. #NessunaCorrelazione Trovato senza vita il corpo di Federica Zarabara, Tolme… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Purtroppo l'epilogo per Federica Zarabara è stato il peggiore possibile. La donna, 45 anni, scomparsa nelle scorse ore, è stat… - fanpage : Purtroppo l'epilogo per Federica Zarabara è stato il peggiore possibile. La donna, 45 anni, scomparsa nelle scorse… - msn_italia : Tolmezzo. Finite le speranze, ritrovata morta Federica Zarabara di 45 anni - MyItaly3 : Tolmezzo. Finite le speranze, ritrovata morta Federica Zarabara di 45 anni -