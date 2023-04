Federica Pellegrini: «L'acqua termale mi fa bella» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se oggi apriamo il suo beauty-case troviamo prodotti skincare a base di acqua termale, ingrediente prezioso dai mille benefit che la cosmetica utilizza sempre più. La super campionessa, fan della biocosmesi minerale che sta vivendo un grande boom, racconta la sua relazione con la bellezza e la cura di sé che, naturalmente, ha la forma dell'acqua Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se oggi apriamo il suo beauty-case troviamo prodotti skincare a base di, ingrediente prezioso dai mille benefit che la cosmetica utilizza sempre più. La super campionessa, fan della biocosmesi minerale che sta vivendo un grande boom, racconta la sua relazione con la bellezza e la cura di sé che, naturalmente, ha la forma dell'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoPiffer74 : @ibblastoise Fece più Pagurotti per la popolarità del nuoto che Federica Pellegrini - javreguiseyes : Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? #station19 - LorenzoLollo71 : RT @_theCword: E abbiamo superato anche questa, Summer ha battuto il record della Titmus (che a sua volta aveva battuto quello della Ledeck… - Anisgirl_ : Alla bionda degli avvocati chiaramente faceva ribrezzo l’India e quando è stata eliminata non ha speso neanche mezz… - sara_gerardina : @Cecils33724063 Ma tu campionessa presso Federica Pellegrini ama -

Federica Pellegrini: «L'acqua termale mi fa bella» Vanity Fair Italia La 16enne canadese Summer McIntosh continua a battere record: chi è il nuovo fenomeno del nuoto NUOTO - È la prima volta nella storia che la stessa persona detiene contemporaneamente il record mondiale nei 400 stile libero e nei 400 misti e a farlo è una r ... McIntosh: ancora un record del mondo. Nei 200 sl sfiora tempo della Pellegrini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ... NUOTO - È la prima volta nella storia che la stessa persona detiene contemporaneamente il record mondiale nei 400 stile libero e nei 400 misti e a farlo è una r ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...