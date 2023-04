Federica Panicucci: Back to School? Un bel ripasso! (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Riporto i vip alle elementari per divertire tutta la famiglia» Il Giornale, di Laura Rio, pag. 26 Pure Federica Panicucci, la bionda «secchiona» del mattino di Canale 5, deve tornare sui banchi di scuola elementare. A ripassare i nomi dei fiumi e a scandire le ere preistoriche. Lo farà da stasera, mercoledì, su Italia Uno in prima serata nel programma Back to School: si metterà alla testa di una classe di «ripetenti» famosi che dovranno rifare l’esame di quinta elementare. Federica, nella seconda edizione del programma, prende la conduzione che era stata di Nicola Savino. In questo ribaltamento dei ruoli, i maestrini sono bambini dai 7 agli 11 anni che devono preparare gli scolari molto più alti di loro. Sarà poi una commissione composta da cinque veri maestri a valutare se promuovere o ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Riporto i vip alle elementari per divertire tutta la famiglia» Il Giornale, di Laura Rio, pag. 26 Pure, la bionda «secchiona» del mattino di Canale 5, deve tornare sui banchi di scuola elementare. A ripassare i nomi dei fiumi e a scandire le ere preistoriche. Lo farà da stasera, mercoledì, su Italia Uno in prima serata nel programmato: si metterà alla testa di una classe di «ripetenti» famosi che dovranno rifare l’esame di quinta elementare., nella seconda edizione del programma, prende la conduzione che era stata di Nicola Savino. In questo ribaltamento dei ruoli, i maestrini sono bambini dai 7 agli 11 anni che devono preparare gli scolari molto più alti di loro. Sarà poi una commissione composta da cinque veri maestri a valutare se promuovere o ...

