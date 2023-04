Fedele | “Ahi Osimhen | un dottore mi ha dato una brutta notizia”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Enricorivela che, a proposito delle condizioni di salute di, ungli haunaL’ex dirigente del Parma, Enrico, spegne l’entusiasmo di chi pensa che Victorpossa tornare a breve. Mentre da altri lidi filtra ottimismo sul recupero in vista della partita di andata dei quarti di finale contro il Milan in Champions League, ai microfoni di Televomero l’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro annuncia: “Unmio amico mi haunasul nigeriano: scordiamoci di averlo nella gara di andata di Champions contro il Milan. Ci sono invece delle speranze di riaverlo per la partita di ritorno, ma il rischio è che sia ...