FdI: Mulè (FI), 'storia Silvestri una vergogna, esempio per vigliacchi anonimi' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Oggi sul patibolo della gogna è toccato salire a Rachele Silvestri, deputata di Fratelli d'Italia. La sua storia rappresenta l'ennesimo capitolo di una vergogna non nuova nel parlamento italiano". Lo dice Giorgio Mulè, di Forza Italia, vice presiedente della Camera. "All'onorevole Silvestri è toccato subire una violenza non meno dolorosa, ma anzi ancor più devastante, di quella fisica. Aver avuto la forza di raccontare questa storia con tutti i contorni della miseria umana e politica che la connotano, dovrebbe spingere chiunque a riflettere prima di esercitarsi e sguazzare con vigliaccheria in quel putrido stagno fatto di pettegolezzi anonimi”, aggiunge Mulè. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Oggi sul patibolo della gogna è toccato salire a Rachele, deputata di Fratelli d'Italia. La suarappresenta l'ennesimo capitolo di unanon nuova nel parlamento italiano". Lo dice Giorgio, di Forza Italia, vice presiedente della Camera. "All'onorevoleè toccato subire una violenza non meno dolorosa, ma anzi ancor più devastante, di quella fisica. Aver avuto la forza di raccontare questacon tutti i contorni della miseria umana e politica che la connotano, dovrebbe spingere chiunque a riflettere prima di esercitarsi e sguazzare con vigliaccheria in quel putrido stagno fatto di pettegolezzi”, aggiunge

