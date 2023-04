FdI, gossip infame contro Rachele Silvestri. “Costretta a fare il test del Dna a mio figlio”. Solidarietà bipartisan (Di mercoledì 5 aprile 2023) gossip infamante contro Rachele Silvestri, deputata di Fratelli d’Italia, eletta nella passata legislatura con il Movimento 5 stelle, poi passata al Gruppo Misto e quindi al partito di Giorgia Meloni. Vittima dei professionisti della menzogna, la parlamentare ha scritto una bellissima lettera al Corriere della Sera nell’edizioni oggi in edicola. “Sono stata Costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi“. E “Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mio figlio e Fabio, legittimo papà e mio amato compagno”. Una costrizione conseguenza di una infame menzogna. Quel che le è accaduto fa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023)infamante, deputata di Fratelli d’Italia, eletta nella passata legislatura con il Movimento 5 stelle, poi passata al Gruppo Misto e quindi al partito di Giorgia Meloni. Vittima dei professionisti della menzogna, la parlamentare ha scritto una bellissima lettera al Corriere della Sera nell’edizioni oggi in edicola. “Sono stataildi paternità per miodi soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi“. E “Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mioe Fabio, legittimo papà e mio amato compagno”. Una costrizione conseguenza di unamenzogna. Quel che le è accaduto fa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marioricciard18 : RT @StefanoFeltri: Il @Corriere pubblica la lettera di una deputata di FdI che smentisce la paternità del figlio da parte di un politico po… - IsabelDemetz : RT @Murandrea1: Tristezze del gossip spacciato per giornalismo. Solidarietà all'onorevole #Silvestri, costretta al test del Dna per smentir… - Murandrea1 : Tristezze del gossip spacciato per giornalismo. Solidarietà all'onorevole #Silvestri, costretta al test del Dna per… - PazzoPerDomani : RT @StefanoFeltri: Il @Corriere pubblica la lettera di una deputata di FdI che smentisce la paternità del figlio da parte di un politico po… - StefanoFeltri : Il @Corriere pubblica la lettera di una deputata di FdI che smentisce la paternità del figlio da parte di un politi… -