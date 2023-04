Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tita79081030 : @ultimora_pol Dite alla Santanchè che a distruggere gli Istituti Tecnici e Professionali è stata la Gelmini, nell’u… - Rosyfree74 : RT @VigilanzaT: Dopo settimane dalla nomina dei 42 membri, e oltre 8 mesi d'inattività, domani è convocata per la prima volta la nuova Vigi… - DiegoNatoli2 : RT @VigilanzaT: Dopo settimane dalla nomina dei 42 membri, e oltre 8 mesi d'inattività, domani è convocata per la prima volta la nuova Vigi… - libellula58 : RT @VigilanzaT: Dopo settimane dalla nomina dei 42 membri, e oltre 8 mesi d'inattività, domani è convocata per la prima volta la nuova Vigi… - XBIANCANERAX1 : RT @VigilanzaT: Dopo settimane dalla nomina dei 42 membri, e oltre 8 mesi d'inattività, domani è convocata per la prima volta la nuova Vigi… -

L'elezione di Montaruli non dovrebbe incontrare ostacoli mentre, nei conciliaboli del centrodestra in Transatlantico, si conta più di qualche perplessità sulle chance di successo di: non è ...Una delle due vicepresidenze della commissione è destinata alla deputata di, Augusta Montaruli , l'altra potrebbe andare a Mariastelladel Terzo polo. Abbonati per leggere anche Leggi ...Non dobbiamo fare l'errore diche quando era all'opposizione guardava al Pnrr come al 'Piano Draghi'. Per me questo non è il 'Piano Meloni', è il piano dell'Italia - dice Mariastella, ...

FdI: Gelmini, ‘indignata esprimo solidarietà a Silvestri e sua famiglia’ La Sicilia

Da donna, prima che da politica e mamma, esprimo a lei e alla sua famiglia la mia vicinanza e solidarietà”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.(Adnkronos) - Oggi alle 14.00 la Commissione di Vigilanza Rai si riunirà per la prima volta per eleggere l'ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che ind ...