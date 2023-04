FdI: Braga (Pd), 'Silvestri coraggiosa, difendiamo tutte libertà e autodeterminazione' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Solidarietà a Rachele Silvestri. La sua coraggiosa denuncia colpisce tutti ma richiama soprattutto le donne a sostenere le altre donne nel difendere lo spazio di libertà e autodeterminazione che ogni giorno ci conquistiamo con tanta fatica". Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Solidarietà a Rachele. La suadenuncia colpisce tutti ma richiama soprattutto le donne a sostenere le altre donne nel difendere lo spazio diche ogni giorno ci conquistiamo con tanta fatica". Lo ha scritto su Twitter Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Maternità surrogata, Malan (FdI) a Braga: In Italia non esiste problema difesa diritti bimbi. Da Pd basta ambiguità su… - vocedelpatriota : Maternità surrogata, Malan (FdI) a Braga: In Italia non esiste problema difesa diritti bimbi. Da Pd basta ambiguità… - Agenparl : MATERNITÀ SURROGATA, MALAN (FDI) A BRAGA: IN ITALIA NON ESISTE PROBLEMA DIFESA DIRITTI BIMBI. DA PD ... - - carmine85978226 : @libdemeuropei Xi Jinping presidente a vita; Foti (FdI) e Malan (FdI) eletti per acclamazione; Boccia(PD) e Braga (… -