FdI: Boldrini (Pd), 'contro Silvestri calunnia e stereotipi di 50 anni fa' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Una deputata di FdI, per mettere a tacere i pettegolezzi sulla paternità del suo bimbo, è costretta a fargli il test del Dna. Indigna profondamente che la calunnia contro una donna si nutra ancora degli stessi stereotipi di 50 anni fa. La mia solidarietà a #RacheleSilvestri". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Una deputata di FdI, per mettere a tacere i pettegolezzi sulla paternità del suo bimbo, è costretta a fargli il test del Dna. Indigna profondamente che launa donna si nutra ancora degli stessidi 50fa. La mia solidarietà a #Rachele". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Per Meloni la frase di La Russa su Via Rasella è una sgrammaticatura istituzionale No, è l'ennesimo tentativo di… - Newsinunclick : La Russa, Boldrini (Pd): “Priorità FdI è svilire antifascismo” - PoliticaNewsNow : La Russa, Boldrini (Pd): “Priorità FdI è svilire antifascismo” - Agenparl : La Russa: Boldrini (Pd), priorità Meloni e Fdi svilire antifascismo - -