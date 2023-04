Fatture e dichiarazioni false per la compravendita di prestazioni sportive: i controlli della Finanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) In corso i controlli da parte della Guardia di Finanza per fare chiarezza su una vicenda che vede coinvolte alcune società sportive in merito alla compravendita dei diritti alla prestazioni di calciatori professionisti. Le indagini sono due ed entrambe sono ancora in corso. Un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio riguarda gli uffici della A.S. Roma SpA mentre l’altro riguarda le sedi della “S.S Lazio SpA” e della “U.S. Salernitana 1919 srl”. Di seguito il dettaglio delle operazioni portate avanti dalle Fiamme Gialle. A spasso su un autocarro (irregolare) con oltre 2 mila chili di legna: ‘beccati’ dalla Finanza, mezzo sequestrato Le indagini della Finanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) In corso ida parteGuardia diper fare chiarezza su una vicenda che vede coinvolte alcune societàin merito alladei diritti alladi calciatori professionisti. Le indagini sono due ed entrambe sono ancora in corso. Un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio riguarda gli ufficiA.S. Roma SpA mentre l’altro riguarda le sedi“S.S Lazio SpA” e“U.S. Salernitana 1919 srl”. Di seguito il dettaglio delle operazioni portate avanti dalle Fiamme Gialle. A spasso su un autocarro (irregolare) con oltre 2 mila chili di legna: ‘beccati’ dalla, mezzo sequestrato Le indagini...

