Fastweb Mobile, promo per tutti con 100 giga al mese (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Fastweb Mobile è una meraviglia, anche ad Aprile è pronta a mettere a disposizione di tutti gli utenti una promozione veramente molto speciale, con annessa comunque la possibilità di accedere a buoni bundle, caratterizzati da contenuti di alta qualità. L’offerta di oggi di Fastweb Mobile è assolutamente interessante, tutti gli utenti d’Italia vi possono tranquillamente accedere, richiedendola sul proprio numero di telefono, con spedizione della SIM gratuita, quindi costi iniziali quasi completamente azzerati. A differenza degli operatori virtuali tradizionali, in questo caso il cliente ha la possibilità di godere anche della navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi o limitazioni di vario genere. Premete questo link per collegarvi subito al nostro canale ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroidè una meraviglia, anche ad Aprile è pronta a mettere a disposizione digli utenti unazione veramente molto speciale, con annessa comunque la possibilità di accedere a buoni bundle, caratterizzati da contenuti di alta qualità. L’offerta di oggi diè assolutamente interessante,gli utenti d’Italia vi possono tranquillamente accedere, richiedendola sul proprio numero di telefono, con spedizione della SIM gratuita, quindi costi iniziali quasi completamente azzerati. A differenza degli operatori virtuali tradizionali, in questo caso il cliente ha la possibilità di godere anche della navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi o limitazioni di vario genere. Premete questo link per collegarvi subito al nostro canale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha sanzionato Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per comportamenti illegittimi nella gestione delle cess… - tecnoandroidit : Fastweb Mobile, promo per tutti con 100 giga al mese - - tecnoandroidit : Fastweb Mobile, l'operatore stravolge completamente le vecchie promo - - EnricoAntonio68 : RT @scenarieconomic: Multe alle società di telefonia mobile per fatturazioni irregolari - peppiniellopz : RT @scenarieconomic: Multe alle società di telefonia mobile per fatturazioni irregolari -