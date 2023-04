Fastidiose e spesso recidive, le afte alla bocca si possono prevenire e curare anche con i rimedi della nonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Partiamo da due dati: 1 persona su 5 soffre di afte e, come precisa l’Humanitas Research Hospital di Rozzano, Milano, il 10% della popolazione ne soffre. Le persone maggiormente coinvolte? I bimbi e le donne. Fastidiose e in alcuni casi anche piuttosto grandi, possono infatti raggiungere anche i 3 cm, le afte sono piccole lesioni che si formano sui tessuti molli della bocca, palato, guance o lingua. Fortunatamente curarle è possibile. Salute orale: tutti i disturbi che possono dipendere dai denti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Partiamo da due dati: 1 persona su 5 soffre die, come precisa l’Humanitas Research Hospital di Rozzano, Milano, il 10%popolazione ne soffre. Le persone maggiormente coinvolte? I bimbi e le donne.e in alcuni casipiuttosto grandi,infatti raggiungerei 3 cm, lesono piccole lesioni che si formano sui tessuti molli, palato, guance o lingua. Fortunatamente curarle è possibile. Salute orale: tutti i disturbi chedipendere dai denti guarda le foto ...

