Farmaci, dati positivi studi fase 3 per monoclonale IgG1 contro idrosadenite suppurativa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Sono positivi i risultati di due studi su efficacia e sicurezza di bimekizumab nel trattamento di pazienti adulti affetti da idrosadenite suppurativa (Hs) da moderata a grave. I dati degli studi di fase 3 (Be Heard I e Be Heard II) mostrano che il farmaco, rispetto al placebo, ha ottenuto miglioramenti clinicamente significativi e consistenti nelle manifestazioni e nei sintomi di Hs alla settimana 16 - in alcuni casi fin dalla prima dose e alla quarta settimana - che si sono mantenuti fino alla settimana 48. Lo annuncia la farmaceutica Ucb durante una presentazione ‘late-breaking', in occasione del Congresso annuale dell'American academy of dermatology (Aad) 2023 dove sono stati presentati anche altri abstract con risultati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Sonoi risultati di duesu efficacia e sicurezza di bimekizumab nel trattamento di pazienti adulti affetti da(Hs) da moderata a grave. Ideglidi3 (Be Heard I e Be Heard II) mostrano che il farmaco, rispetto al placebo, ha ottenuto miglioramenti clinicamente significativi e consistenti nelle manifestazioni e nei sintomi di Hs alla settimana 16 - in alcuni casi fin dalla prima dose e alla quarta settimana - che si sono mantenuti fino alla settimana 48. Lo annuncia la farmaceutica Ucb durante una presentazione ‘late-breaking', in occasione del Congresso annuale dell'American academy of dermatology (Aad) 2023 dove sono stati presentati anche altri abstract con risultati di ...

