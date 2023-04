Fano | tragedia sul lavoro | operaio di 25 anni morto schiacciato da una pressa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un’altrasul. Stamattina undi 25in uno stabilimento di, nella provincia di Pesaro e Urbino. Il ragazzo lavorava per la Polver, azienda di verniciatura di articoli metallici. È statoda unaall’inizio del turno di, intorno alle 7 e un quarto. Secondo il Corriere Adriatico, l’incidente è avvenuto la manovra di un carro ponte. Sul posto si sono recati polizia, vigili del fuoco e operatori del 118, che hanno anche allertato l’eliambulanza. Per il giovane non c’è stato però nulla da fare e l’elicottero è ripartito senza il paziente a bordo. I sindacati hanno organizzato un presidio di fronte all’azienda per contestare l’assenza di sicurezza sui luoghi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viveremarche : Fano: Tragedia sui binari: persona muore travolta dal treno, circolazione sospesa - We_Pesaro : RT @vivereurbino: da Vivere Pesaro Tragedia sui binari, persona muore travolta dal treno - vivereurbino : da Vivere Pesaro Tragedia sui binari, persona muore travolta dal treno - occhio_notizie : Ancora una tragedia in autostrada: pulmino travolge un'auto ribaltata lungo l'A14, sulla carreggiata sud nel tratto… -

Unache lascia i segni. "Il terremoto è stato devastante - ha commentato il ministro - e ... Questa - ha concluso - la metafora della resilienza aquilana: solo insieme sile cose grandi, ...Unache lascia i segni. 'Il terremoto è stato devastante - ha commentato il ministro - e ... Questa - ha concluso - la metafora della resilienza aquilana: solo insieme sile cose grandi, ...Non è ancora chiara la dinamica, su cui indaga la polizia: lasarebbe avvenuta di prima mattina . La zona industriale a, dove è morto schiacciato da una pressa un operaio di appena 28 ...

Incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato da pressa a Fano Tag24

Un’altra tragedia sul lavoro. Stamattina un operaio di 25 anni è morto in uno stabilimento di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Il ragazzo lavorava per la Polver, azienda di verniciatura di ...Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul ...