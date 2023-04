Fano | operaio di 28 anni muore schiacciato da una pressa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Undi 28, fanese, è mortoda unain uno stabilimento produttivo a(Pesaro Urbino) . È accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul luogo...

Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul luogo ...

FANO - Una terribile tragedia sul lavoro. Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano. E' accaduto nelle prime ore di stamattina (5 aprile ...(ANSA) - FANO, 05 APR - Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona ...